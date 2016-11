Cerca de 17 chefes de família estiveram na tarde desta quarta-feira (17), no auditório do quartel participando do curso Currículo Pais promovido pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD), por meio da instrutora do programa, 3º sargento PM Jansley Sousa Barros Dias.

A turma foi recepcionada pelo comandante do Batalhão, major PM Valdeonne Dias da Silva. O curso conta com a participação de policiais militares e funcionários civis da Unidade. Possui uma carga horária de mais de 5 horas/aulas e são ministradas em 2 dias. O encerramento do curso para essa primeira turma está previsto hoje à tarde (17), onde os formandos receberão seus certificados.

De acordo com a cartilha dos pais elaborada pelo Proerd, o conteúdo curricular consiste de cinco lições que se concentram em fornecer aos pais informações relevantes sobre entorpecentes, uso e experimentação de drogas, violência e aptidões de como orientar alguém nessa situação, principalmente os filhos.

Durante as aulas os pais aprendem diversas maneiras através das quais poderão criar um ambiente positivo que beneficiará a boa saúde e o bem estar de seus filhos. Ainda de acordo com o livro, visa capacitar esses pais a fim de que estes possam ajudar os filhos a fazerem escolhas positivas.