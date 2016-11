As provas do Processo Seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados em Agropecuária e Redes de Computadores, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (IFTO), campus Araguatins, serão aplicadas neste domingo, 27, a partir das 8 h. As provas terão duração de 3h30, com 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de língua portuguesa, 10 (dez) de matemática, 10 (dez) de Ciências, 5 (cinco) de história e 5 (cinco) de geografia.

No dia da prova, o candidato deverá apresentar documento original de identificação utilizado no ato da inscrição, trazendo consigo, para a resolução da prova, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Vale lembrar, que durante a realização da prova, caso algum equipamento eletrônico seja acionado, o candidato será eliminado automaticamente do certame.

O candidato deverá consultar seu local de prova e sala no endereço: http://www.ifto.edu.br/, sendo de responsabilidade dele verificar o endereço do local onde deverá realizar as provas, não será permitido, em hipótese alguma, a realização da prova em outro local, dia e horário.

Os portões do(s) prédio(s) onde serão aplicadas as provas serão abertos às 7h e fechados às 7h50. O candidato que chegar ao prédio após as 7h50 não poderá entrar sob nenhuma justificativa, ficando automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

O gabarito provisório será divulgado na terça-feira, 29 e o resultado preliminar no dia 6 de dezembro.

Horários dos ônibus

No domingo, 27, data de realização do processo seletivo para os cursos técnicos integrados da unidade de ensino, os ônibus que fazem linha para instituição circularão das 6h40 às 7h10, no sentido Araguatins povoado Santa Tereza.