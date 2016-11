No final da manhã desta terça-feira, 1º, o ex-prefeito e atual deputado estadual, Rocha Miranda (PMDB), apontado como principal mentor e operante do esquema que fraudava obras e licitações na Prefeitura Municipal de Araguatins e fruto da Operação “Full House”, deflagrada pela Polícia Federal, se manifestou por meio de nota.

O parlamentar disse estar com a consciência tranquila quantos aos atos tomados no período em que foi prefeito e vai aguardar o inquérito para que junto com seu advogado, possa tomar conhecimento. Rocha Miranda afirmou também que na semana que vem, deve se pronunciar com mais propriedade sobre o assunto.