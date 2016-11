O Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e a Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embapa), iniciam um novo processo de capacitação continuada para os extensionistas rurais. Dessa vez, trinta técnicos das regionais do Ruraltins de Araguatins, Araguaina, Miracema e Paraiso, vão aperfeiçoar seus conhecimentos nas culturas do arroz, feijão e mandioca.

O projeto terá a duração de três anos e contempla aulas teóricas, por meio de seis módulos presenciais e capacitação prática com a implantação de uma Unidade de Referência Tecnológica (URTs), por cada técnico da assistência técnica e extensão rural participante.

De acordo com o engenheiro agrônomo Edmilson Rodrigues, a iniciativa pretende fortalecer as cadeias produtivas da mandioca, feijão e arroz, já que possuem um grande potencial de expansão e de adoção de novas tecnologias.

“A proposta visa garantir a qualidade e competitividade dessas cadeias, tendo como princípio a organização produtiva, o uso de boas práticas agrícolas, a agregação de valor à produção e a busca da sustentabilidade ambiental, social e econômica das atividades agrícolas, nessas regiões onde acontecerão as capacitações. Para isso, os técnicos terão a responsabilidade de serem multiplicadores na execução dos trabalhos de transferência de conhecimentos e tecnologias para os produtores das culturas de arroz, feijão e mandioca”, explica o agrônomo.

Nesta quinta-feira, 17, o projeto tem inicio na cidade de Araguatins, onde ocorrerá uma reunião com os técnicos regionais para a apresentação de todo o projeto de capacitação. (Lúcia Brito)