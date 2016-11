Estudantes e membros da União Brasileira Estudantes Secundaristas (UBES) ocuparam na tarde desta sexta-feira (18) o campus do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) de Araguatins. De acordo com os manifestantes, cerca de 50 pessoas estão no local.

Segundo um dos integrantes do movimento, Tiago Marques, a ocupação é contra a PEC 55 e a reformulação do ensino médio. “Somos contra esses retrocessos na educação. Nosso movimento é um ambiente para debate, respeito ao indivíduo, somos apartidários e lutamos pela educação”, disse.

Em assembleia realizada na noite de quinta-feira (17), os alunos do ensino médio do IFTO, optaram pela paralisação, enquanto os estudantes do ensino superior não aderiram. Cinco salas de aula do ensino médio estão ocupadas e não há previsão para a desocupação. (G1)