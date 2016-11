Teve início na segunda-feira, 07, o Treinamento de Metodologia Educacional para instrutores, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Tocantins (SENAR), ministrado pelo Agrônomo Elson Chagas. O curso terminou nesta sexta-feira, 11, na Regional de Araguatins, com carga horária de 40 horas.

O principal objetivo do curso é capacitar novos profissionais para atuarem como novos instrutores do SENAR. Nesses dias de curso, eles receberam aprendizados sobre a instituição, os princípios e diretrizes. Além disso, eles são instruídos de como trabalhar no meio rural, montar planos de instrução, bem como construir objetivos, elaborar conteúdos, selecionar procedimentos de avaliação e como escolher técnicas instrucionais.

Segundo o Presidente do Sistema FAET/SENAR, Paulo Carneiro “A intenção é capacitar novos instrutores da região, assim permite que o SENAR amplie o cadastro de novos profissionais para trabalhar nos diversos programas de capacitação”.

O curso, que teve 20 participantes, preparou os novos instrutores para representar o SENAR, e norteia como levar esse conhecimento para os produtores rurais.