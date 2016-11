Com uma emenda a Lei Orçamentária Anual (LOA), o vereador Sérgio Gomes (SD), pretende que seja remanejado recursos para a aquisição por parte do município, de um ônibus para o transporte de atletas em competições oficiais e amistosas.

O parlamentar propôs que parte do recurso previsto no Orçamento 2017 para reforma e manutenção do Estádio Mirandão, seja remanejado para a compra do veículo. O orçamento previa um valor de R$ 550 mil para o estádio, a emenda de Sérgio indica o remanejamento de R$ 150 mil para ser usado na compra do transporte.

“A ideia é atender as equipes de todas as modalidades que possam representar e levar o nome do município. Assisto todos os dias vários dirigentes esportivos correndo em busca de transporte para levar suas equipes para disputar competições ou amistosos fora de Araguatins. Vejo a dificuldade de conseguir. Não podemos usar a frota de ônibus que o município tem atualmente, pois é exclusivo para o transporte escolar. Mas se adquirirmos um veículo próprio para isso, acho que será uma forma de incentivar nossos atletas”, disse Sérgio Gomes.

O Orçamento, quando aprovado, será o documento base das ações do prefeito eleito, Cláudio Santana, no ano de 2017. É importante ressaltar que previsão orçamentária não é a garantia do recurso, mas uma antevisão que já deixa o gestor autorizado a fazer o investimento.