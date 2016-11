A partir da próxima segunda-feira, 21, o Núcleo do Sistema Nacional de Empregos (Sine) em Araguatins, passará a funcionar de 7h às 18h30. Ressaltando que a unidade abrirá às 7h para entrega de senhas e o atendimento começará às 7h30 seguindo até às 18h30 sem intervalos.

Segundo a diretora interina do Sine, Glaucia Branchina, com a redução da carga horária no serviço público executivo decretada pelo governador Marcelo Miranda, na última quinta-feira, 10, “os servidores administrativos do Sine cumprirão o horário de 12h30 às 18h30 e a sessão de atendimento seguirá trabalhando em dois turnos possibilitando a prestação de serviço à comunidade de 7h às 18h30”, declara Glaucia.