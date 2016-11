O gasto feito na campanha pelos 11 vereadores eleitos em Araguatins para a eleição de 2016, foi de R$ 129.223,93, segundo a prestação final de contas dos candidatos informada à Justiça Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral.

O maior investimento foi do peemedebista Messias Filho (PMDB), que disse ter recebido ao todo recursos no valor de R$ 18.611,90. Messias teve como maior investidor, Francisco de Assis Feitoza Amaral, que ajudou com R$ 7.874,50. O segundo vereador com maior gasto é Miguel do Cajueiro (PMDB), com investimentos de R$ 16.032,40 e terceiro Leocy (PMDB), com R$ 14.231,40.

Do lado dos que tiveram as campanhas mais baratas para chegarem a Câmara Municipal, estão Manoel da Colônia (PRB), que informou à Justiça Eleitoral ter gasto R$ 4.415,00; Ian Cavalcante (PPS), R$7.210,73 e Djacy (PP), R$9.241,90.

Diante dos gastos, o custo por eleitor para os vereadores eleitos em Araguatins foi de R$ 21,49 de média. O voto mais caro foram os do vereador reeleito Irmão Azevedo. Cada voto custou R$ 44,09.