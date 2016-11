Um assalto a um micro-ônibus na PA-287 entre Redenção e Conceição do Araguaia terminou com um elemento morto e outro baleado. O assalto ocorre na noite de sábado, 19.

De acordo com a policia, dois assaltantes entraram no veículo no Terminal Rodoviário de Redenção com destino a Conceição do Araguaia e cerca de 10 minutos anunciaram o assalto.

Um policial militar à paisana que estava dentro do micro-ônibus reagiu e atirou duas vezes no elemento de nome Kayque Dias da Silva, que estava com uma espingarda calibre 36, que morreu no local.

O segundo assaltante, Wanderson Martins Pereira, 18 anos, natural de Redenção, tentou pegar a arma e também foi alvejado com um tiro no tórax e foi socorrido para o Hospital Regional de Redenção. (Com informações de Luiz Pereira)