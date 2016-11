Um homem identificado como Rogério Barbosa da Conceição, de 26 anos, foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM), na noite dessa terça-feira (15), no município de João Lisboa. Os irmãos assassinados por Rogério, segundo a PM, foram Hortemar Ferreira Lima Amorim e Hortevaldo Ferreira Lima Amorim.

De acordo com informações do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), foi montada uma campana para esperar o suspeito sair do local, porém ele percebeu a presença dos policiais e começou a realizar disparos contra a polícia que revidou e conseguiu neutralizar a ação do suspeito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local, no entanto a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Na residência de Rogério Conceição, foram encontrados 37 cartuchos calibre 38, documentos falsos, cinco aparelhos celulares, 22 cartões e uma motocicleta CG 150 de cor preta e placa PSJ-7989. (iMirante)