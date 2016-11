A rede de saúde pública do Tocantins vai receber dez mamógrafos, equipamentos e aparelhos para seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e R$ 600 mil provenientes de emendas individuais empenhadas nos Orçamentos de 2014, 2015 e 2016. A liberação dos equipamentos e dos recursos, inscritos em restos a pagar, foi acertada pelo presidente do PSDB/TO, senador Ataídes Oliveira, em audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta quinta-feira (10).

As seis UPAs – de Araguaína, Augustinópolis, Crixás do Tocantins, Dianópolis, Guaraí e Paraíso do Tocantins – receberão recursos para a compra de equipamentos já no início do próximo ano, de acordo com o Ricardo Barros. Ataídes explicou ao ministro que o atendimento nessas unidades tem sido prejudicado pela falta de equipamentos necessários à prestação adequada de serviços médicos e hospitalares.

Compromisso

O presidente do PSDB/TO ponderou também que o Norte é a região com o menor número de mamógrafos na rede de atendimento médico-hospitalar do país. Os dez aparelhos serão doados ao Tocantins assim que a Receita Federal liberar o lote de mais de 50 mamógrafos apreendidos pela alfândega.

“Temos o compromisso de lutar pela melhoria da saúde pública do nosso Estado. Os tocantinenses merecem um atendimento digno. Chega de tanto desrespeito”, argumentou Ataídes Oliveira. O parlamentar ainda aproveitou a audiência para pedir pressa na instalação do novo Hospital de Câncer de Barretos no Tocantins e defendeu que ele fique em Palmas, onde o prefeito Carlos Amastha já ofereceu diversas áreas para que o hospital seja instalado.