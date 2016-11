A Promotoria de Justiça Agrária de Marabá realizou na sexta-feira, 18, audiência extrajudicial com proprietários e ocupantes da Fazenda Boa Vista, no Município de Breu Branco.

A audiência foi presidida pela promotora Jane Cleide Silva Souza e contou com a participação do coordenador do Programa Terra Legal em Marabá, Caio Julio Cesar Giordano. O objetivo da reunião foi buscar encaminhamento para agilizar o cumprimento de acordo em processo judicial homologado na Vara Agrária no ano de 2011, posto que decorridos mais de 5 anos e ainda não foi cumprido o acordo de regularização fundiária dos posseiros.