Acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), do Campus de Augustinópolis, participaram do XX Encontro de Contabilidade do Tocantins (Encon 2016), que aconteceu no auditório do CEUP/ULBRA, em Palmas, nos dias 10 a 12. Encontro teve como tema a contabilidade como ferramenta de integração e controle.

O evento reuniu professores, estudantes e profissionais que atuam na área da contabilidade e contou com a participação de palestrantes de outros vários segmentos. Ariosvaldo dos Santos, doutor em Contabilidade pela Universidade de São Paulo (USP); Hellem Onofre Flores, consultor em Comércio Exterior; Sílvio Aparecido Crepaldi, mestre em Administração e doutor em Direito; Edison Garcia Júnior, graduado em Negociações pela Universidade de Michigan, USA e Ney Nóbrega Ribas, empresário e presidente do Observatório Social do Brasil (OSB), foram alguns dos convidados que vieram a Palmas especialmente para participar do encontro.

Para a Coordenadora do curso Ciências Contábeis do Campus de Augustinópolis, professora Gisele Leite Padilha o encontro demonstra a força da contabilidade como ferramenta indispensável de integração e controle, e tem segundo ela despertado nos acadêmicos o interesse em modificar a realidade das empresas da região na qual estão inseridos. O Encom é considerado pelos especialistas como o maior evento de classe do Estado. (Ruy Bucar)