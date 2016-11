No final da manhã desta segunda-feira, 28, o presidente da Câmara Municipal de Augustinópolis, Alonso Marques, disse que se equivocou ao afirmar que a proposta de aumento para o prefeito, vice e secretários para o quadriênio 2017/2020, seja de autoria da prefeita, Dona Deija (DEM). “Me equivoquei quanto ao projeto. Na verdade me confundi e quero aqui corrigir a informação. A iniciativa da proposta não foi do Executivo Municipal, mas sim poderá ser da Mesa Diretora da Câmara, caso a gente realmente apresente o projeto”, disse Alonso.

O parlamentar comentou ainda, que na tarde desta segunda, os vereadores se reunirão com a assessoria jurídica da Casa, para definir se haverá ou não o reajuste dos subsídios. Segundo o vereador há uma corrente de parlamentares que se posicionou contrário ao aumento, mas que não teria nada definido e que um posicionamento definitivo sairá após a reunião.

Se os vereadores optarem por conceder o reajuste, o projeto será apresentado na sessão desta noite. (Foto: Paulo Palmares)