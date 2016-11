Acadêmicos de Enfermagem da Faculdade do Bico do Papagaio (Fabic), realizaram nesta quarta-feira, 16, no Centro de Referência da de Assistência Social (CRAS), de Augustinópolis, uma ação dentro da campanha Novembro Azul, que tinha como tema “Homem que é Homem se Cuida”.

Na ocasião os futuros enfermeiros deram palestras sobre prevenção do câncer de próstata, entre outros assuntos.

A ação foi orientada pelo professor mestre, Lúcio André e promovida pelos acadêmicos do 2º período em parceria a coordenação do curso. Durante o evento os usuários do CRAS participaram de brincadeiras, finalizando o evento com café da manhã e sorteios de brindes.