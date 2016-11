Profissionais do Sistema CONFEA/CREA e Mútua da região do Bico do Papagaio receberão inspetoria do Conselho no município de Augustinópolis.

Após articulações do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA-TO), engenheiro civil Marcelo Costa Maia, desde o início do ano junto a Prefeitura de Augustinópolis, a autarquia recebeu a doação do terreno para construção da inspetoria própria. A implantação do escritório está em fase de escrituração. Segundo o presidente Marcelo, a previsão para construção da inspetoria no município é de início no próximo ano.

Até que a obra seja concluída, a inspetoria do Conselho funcionará em uma sala comercial localizada na rua Santos Dumont, quadra 50, no centro da cidade. O local temporário para atendimento aos profissionais da região do Bico será aberto ainda este ano.

“Este era um antigo anseio dos profissionais da região, que tinham que se deslocar até Araguaína ou buscar outros estados como o Maranhão ou o Pará para buscar os serviços do CREA-TO. Agora, em Augustinópolis, eles ganham tempo e agilidade em seus processos”, afirma o presidente. “Queremos estar mais perto e mais atentos às necessidades e dificuldades destes profissionais. Acredito que, com esta inspetoria, atingimos este objetivo”, comemora Marcelo. (Letícia Bender)