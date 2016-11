Foi divulgada a concorrência do Vestibular 2017/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). O curso mais disputado é Direito, no sistema de cotas, no campus Palmas. São 52,70 inscritos por vaga para alunos de escolas públicas. No total, a universidade oferta 480 vagas para ingresso no próximo semestre.

Do total de 40 vagas em cada um dos 9 cursos oferecidos, divididos em 12 turmas nos quatro campus, a Unitins disponibiliza, este ano, 10 vagas (25%) para alunos de escolas públicas, 4 para cotas raciais (10%) e 14 para ampla concorrência (35%). As demais vagas, 12 (30%), serão preenchidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que leva em consideração as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Essa reserva foi determinada pela Lei nº 3.124, de 14 de julho de 2016, quando a universidade passou a ser uma autarquia estadual (anteriormente era uma fundação).

Para ampla concorrência no curso de Direito, em Palmas, foram inscritos 504 estudantes, o que resulta em concorrência de 36 alunos por vaga.

Em segundo, está também o curso de Direito, do campus Augustinópolis, com 33,70 por vaga no sistema de cota para alunos de escolas públicas. Para ampla concorrência, são 17,43 por vaga. A relação completa da concorrência e o edital do certame estão no portal da Unitins (www.unitins.br), na opção Concursos e Seleções.

Os cursos são oferecidos nos campus Araguatins (Letras e Pedagogia); Augustinópolis (Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem); Dianópolis (Administração, Ciências Contábeis e Direito); e Palmas (Direito, Engenharia Agronômica, Serviço Social e Sistemas de Informação).

As provas ocorrerão no dia 11 de dezembro, em Palmas, Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis, das 8 às 12 horas e das 15 às 18 horas. Os locais de provas serão divulgados, posteriormente, no site da Unitins.

Concorrência