Na madrugada deste domingo, 6, a Polícia Militar (PM) efetuou a condução de dois jovens estudantes de 18 anos de idade até a Delegacia de Polícia acusados de roubarem um aparelho de celular de uma estudante de 32 anos. O fato aconteceu no setor São José. A PM tomou conhecimento por meio de ligação via 190. Um dos autores estava armado com uma faca.

A estudante declarou aos policiais que durante uma discussão com um dos autores, o outro se apoderou do seu aparelho celular que estava sob a guarda de uma amiga e escondeu-o nos arredores. Durante as buscas a PM encontrou apenas a arma branca em poder de um dos autores. Os acusados foram entregues juntamente com a faca. (Ascom 9 BPM)