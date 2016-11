Em Augustinópolis, terceiro mais importante município do Bico do Papagaio, as prestações de contas finais dos candidatos a vereadores eleitos este ano, foram entregues dentro do prazo.

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) já iniciou o processamento, análise e julgamento das Prestações de Contas dos candidatos eleitos e primeiros suplentes que serão diplomados, os julgamentos acontecerão até 16 de dezembro.

Já as prestações de contas dos candidatos não eleitos, deverão ser julgadas até novembro de 2017.

Em Augustinópolis, os vereadores que mais receberam investimentos para se elegerem foram Ângela do Rapadura (PSDB), com R$10.038,00 recebidos e Antônio Barbosa (SD), com R$10.030,00 recebidos.

Os com menor investimento foram Toinho (PTB), com R$2.066,50 e Marcos da Igreja (PRB), com R$2.732,00. (Foto: Paulo Palmares)