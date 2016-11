Três oficinas foram realizadas pelo projeto de extensão Liga Acadêmica do Mercado Financeiro, realizado pelo curso de Ciências Contábeis do Câmpus Augustinópolis da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) nos dias 10 e 12 passados.

Segundo a professora Marisa de Sousa Brito, o objetivo da realização desses eventos é a disseminação de conhecimento, repassados pelos alunos componentes do projeto de extensão. “As atividades aplicadas junto aos componentes da liga está sendo uma capacitação para que os mesmos sejam os transmissores das temáticas do projeto junto a comunidade onde atua o polo da Unitins”, destacou.

As oficinas foram realizadas para alunos do 2º e 3º anos do ensino médio da Escola Estadual Sampaio, na cidade de Sampaio, e para alunos do curso técnico do Centro de Educação Santa Rita, na cidade de Augustinópolis.

O projeto da liga foi iniciado em setembro passado após a seleção de 33 alunos que participarão do curso cuja programação inclui visitas a instituições financeiras, elaboração de artigos para publicação como base no projeto (para os acadêmicos), palestras e oficinas para a comunidade com base em temas desse contexto repassadas pelos acadêmicos e parceiros. O projeto deve ter duração de um ano. (Josiane Mendes)