A Fifa divulgou na manhã desta segunda-feira (21) os indicados para o Prêmio Puskás, que celebra os gols mais bonitos da temporada. O augustinopolino, Marlone, do Corinthians, e Neymar, do Barcelona, representam o Brasil entre os dez indicados. Além dos brasileiros, o argentino Lionel Messi está entre os candidatos.

O gol de Marlone foi marcado na goleada por 6 a 0 sobre o Cobresal, do Chile, pela Libertadores, em abril. Depois do lateral Edilson arrancar pela direita e cruzar, o meia acertou um voleio da entrada da área.

Já Neymar concorre com gol marcado pelo Barcelona contra o Villarreal, em partida do Espanhol em novembro do ano passado. O atacante recebeu passe do uruguaio Suárez na entrada da área, deu um chapéu no zagueiro adversário e chutou para a rede.

O brasileiro já venceu o Puskás, em 2011, com gol feito pelo Santos. Com cinco nomeações, ele é o jogador que mais concorreu a esse prêmio na história.

O brasileiro Wendell Lira foi o vencedor do prêmio em 2016. Com dificuldades financeiras, ele optou por deixar o futebol e tentar carreira no YouTube.

O vencedor será escolhido por meio de voto popular no site da Fifa. A votação vai até o dia 2 de dezembro. O vencedor será anunciado em cerimônia marcada para janeiro do próximo ano. (Jornal do Tocantins)