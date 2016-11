O pai o deputado estadual, Amélio Cayres, Joaquim de Almeida Santo, conhecido como Santinho, faleceu no final da noite desta domingo, 20. Ele tinha 93 anos e deixa um legado importante na construção política do Bico do Papagaio nas últimas décadas.

Santinho foi vereador de Augustinópolis de 1983 a 1988, além de ter 4 filhos prefeitos de diferentes municípios da região.

A família ainda não confirmou detalhes sobre o motivo do falecimento.