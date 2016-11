O secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Augustinópolis, Osmar Gonçalves Pacheco, disse ao webjornal Folha do Bico que a informação repassada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Alonso, quanto ao projeto que concede aumento ao prefeito, vice-prefeito e secretários, para o quadriênio 2017/202, não é de autoria do Poder Executivo.

“A prefeita Deija nunca enviou esse tipo de matéria para a Câmara, até porque o assunto não é de prerrogativa do Poder Executivo e sim do Legislativo. De acordo com a Constituição Federal, o subsídio do prefeito, vice e secretários é fixado pela Câmara até o final da legislatura para vigorar na subsequente. Não temos nada haver com isso”, disse Osmar.

O vereador eleito Marcos da Igreja, chegou a encaminhar um documento no dia 25 de outubro, requerendo do presidente Alonso Marques, um posicionamento da Casa de Leis, sobre o cumprimento da legislação e apreciação do assunto, cobrando do parlamentar um posicionamento sobre o projeto. Até agora ele não teve uma resposta oficial.

Na entrevista ao webjornal Folha do Bico, Alonso Marques afirmou que o projeto de aumento será encaminhado na segunda-feira, 28, para as Comissões da Câmara apreciarem o assunto. Já que autor do projeto não aparece, o webjornal Folha do Bico vai acompanhar a sessão para confirmar quem é o verdadeiro autor da matéria.