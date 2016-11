Alunos da rede estadual de ensino voltam as aulas nesta quarta-feira (16), após mais de 90 dias de greve dos professores no Tocantins. Agora a preocupação é repor os mais de três meses de aula que foram interrompidos.

A paralisação dos profissionais da educação começou no dia 9 de agosto e terminou na última quinta-feira (10). Os servidores cobravam o pagamento dos retroativos da data-base de 2015 e a implantação do índice de 9,8307% referente a data-base 2016.

Apesar do tempo em greve, eles acabaram aceitando a proposta do governo, que contempla o pagamento da data-base 2016 em três parcelas: 2% em janeiro, 2% em maio e 5,83% em setembro do ano que vem. O acordo ainda prevê o pagamento em 2017 do passivo da data-base de 2015 e a redução da jornada de trabalho dos servidores de oito horas diárias para seis horas diárias ininterruptas.

Sobre o calendário letivo, a Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes informou que o planejamento e a organização da reposição das aulas na rede estadual de ensino, após a greve, é de autonomia de cada unidade escolar.

Conforme a nota, “à Seduc, cabe o compromisso e a responsabilidade de acompanhar, apoiar e zelar para que todos os alunos tenham assegurado o direito aos 200 dias letivos e 800 horas de carga horária anuais, assim como o conteúdo previsto para cada nível de ensino, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação”. (Com informações do G1)