Acadêmicos do 2º período do curso de Enfermagem da Faculdade do Bico do Papagaio (Fabic), participaram do Projeto de Saúde Mental no Município de Axixá do Tocantins. Orientados pela professora psicóloga, Patrícia Martins Araújo. O projeto tem como título “Saúde Mental/Encontro Musical” e está sendo desenvolvido também em Carrasco Bonito.

Segundo a professora Patrícia, a música no cérebro age estimulando regiões ligadas à concentração, processamento de informações e produção de sentido. Isso porque, os estímulos sonoros agem nas áreas temporais do cérebro e que são incumbidas pela decodificação do comportamento musical.