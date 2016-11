O prefeito municipal de Axixá do Tocantins, Auri-wulange Ribeiro Jorge, publicou nesta sexta-feira, 18, o resultado final do Concurso Público da Prefeitura Municipal, que visa o preenchimento de 73 vagas na administração.

Todo o processo de aprovação do certame, edital, ordem dos aprovados e demais informações, foram publicados no site da empresa organizadora e podem ser conferidos pelo site da empresa clicando AQUI.

O concurso tem validade de dois anos e poderá ser renovado por mais dois. As convocações dos selecionados devem começar até o início de dezembro. Segundo o prefeito Auri, a medida visa atender um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), feito com o Ministério Público. “Foi adjudicado e homologado o resultado final do concurso público de Axixá que é fruto do resultado de um TAC entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público. Esse concurso veio sanar um déficit de servidores em todas as áreas da administração. Esses servidores ganham estabilidade e a cidade ganha com qualidade e continuidade dos serviços públicos”, disse o gestor.

Após sua convocação, o candidato habilitado terá o prazo de 30 dias para tomar posse. A classificação final também pode ser conferida no site da empresa organizadora.