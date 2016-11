A prisão aconteceu na madrugada desta terça-feira, 15, durante uma blitz da Polícia Militar (PM), na Avenida Elza Leal, no centro da cidade de Axixá. A PM abordou o veículo Fiat Strada, cor branca, placa ORI 5742 da cidade de Minador do Negrão-AL, conduzido por um homem de pré-nome Jackson, que estava acompanhado de José Cícero. Ambos tem passagem pela Polícia, por homicídio e porte de armas.

Durante as buscas, a PM encontrou no bolso das vestes de José Cícero, 4 carregadores totalmente municiados com cartuchos calibre 380mm. Dentro do carro a PM encontrou também 2 pistolas de marca Taurus, uma calibre 380mm e outra calibre 765mm, ambas estavam escondidas debaixo dos bancos do motorista e carona.

Juntamente com as armas a PM apreendeu, 6 carregadores e 66 munições. Cinco carregadores e 60 munições do calibre 380mm e 1 carregador com 6 munições calibre 765mm. Todas as munições estavam intactas. Com os autores os policiais apreenderam também cerca de R$ 1.255 reais em dinheiro. Objetos e evolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia em Augustinópolis.