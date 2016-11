A polícia investiga o assalto a uma agência do Banco da Amazônia (Basa) em Marabá, no sudeste do Pará, ocorrido na madrugada deste domingo (6).

A Polícia Militar foi acionada nas primeiras horas do domingo pelo gerente da agência. De acordo com a PM, os assaltantes entraram pela parte dos fundos do banco e tiveram acesso ao cofre. Os criminosos fugiram do local levando o dinheiro.

Segundo a polícia, devido à ausência de vigilantes no banco durante a noite, os bandidos aproveitaram para levar as armas utilizadas para fazer a segurança do local.

A área do arrombamento foi isolada para a realização de perícia, que deve ser feita nesta segunda-feira (7) e até o momento a polícia não tem pistas dos assaltantes.