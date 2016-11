Na madrugada desta quinta-feira (10), bandidos arrombaram dois caixas eletrônicos da única agência do Banco do Brasil (BB), em Porto Franco. Os criminosos utilizaram um maçarico para realizar o arrombamento que aconteceu por volta de 1h30.

De acordo com informações da subcomandante da Polícia Militar (PM), em Porto Franco, major Nascimento, os peritos, ainda, estão no local do crime fazendo as investigações para saber quantos assaltantes invadiram a agência para realizar o crime. Ele explicou, também, que provavelmente os bandidos não conseguiram levar nenhuma quantia da agência. (iMirante)