Dois suspeitos de roubo de capotaram um carro após uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) em Araguaína, Norte do Estado. O caso aconteceu às 23h50 desta quarta-feira, 2. O veículo, que era roubado, pegou fogo e ficou completamente destruído. Os suspeitos conseguiram fugir por um matagal.

Segundo a PM, os militares foram acionados devido a um roubo de veículo no setor Anhanguera. A vítima relatou aos policiais que ao sair de um restaurante foi abordada por um indivíduo armado, com uma arma branca, que anunciou o roubo do automóvel.

Outras testemunhas contaram a PM que o suspeito tinha sido visto em companhia de outros dois homens minutos antes. Após diligencias, uma equipe identificou o carro roubado passando em alta velocidade pela BR-153.

Ao perceber a aproximação policial, os suspeitos dispararam contra os militares que revidaram os tiros. Ainda conforme a PM, próximo ao setor Monte Sinai, os suspeitos perderam o controle do veículo. O carro captou e pegou fogo. Os assaltantes fugiram à pé por um matagal.

Os militares realizam buscas, mas até o momento ninguém foi preso. A perícia foi realizada e o veículo foi levado à delegacia de Polícia Civil (PC), que deve investigar o caso. (Jornal do Tocantins)