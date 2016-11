Foi retomado esta semana pela Justiça Eleitoral, o período de Cadastro Eleitoral, quando poderá ser realizado o alistamento eleitoral, transferência de domicílio, revisão eleitoral e emissão de segunda via do Título de Eleitor nos 35 Cartórios Eleitorais do Estado, sendo 5 no Bico do Papagaio, nas cidades de Araguatins, Tocantinópolis, Augustinópolis, Xambioá, Itaguatins e Wanderlândia, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas.

Para realizar os procedimentos é necessário apresentar o comprovante de endereço original e documento de identificação com foto.

O alistamento eleitoral é facultativo para os eleitores acima de 16 anos e mais de 70 anos e obrigatório para os maiores de 18 anos, os brasileiros natos e naturalizados.

No Cadastro Eleitoral ficam armazenadas as informações cadastrais e a situação do eleitor, além de informações sobre comparecimento às urnas, justificativa eleitoral e trabalho como mesário. Também há informações sobre débitos com a Justiça Eleitoral, filiação a algum partido político, entre outras.

Endereços

TOCANTINÓPOLIS – 9ª Zona Eleitoral

Endereço: Rua Horácio Negreiros, nº 1.500 – Setor Aeroporto, Centro

Fone: (063) 63 3471-1347

ARAGUATINS – 10ª Zona Eleitoral

Endereço: Rua Castelo Branco, nº 1168 – esq. C/ rua Getúlio Vargas, Centro

Fone: (063) 63 3474-1276

ITAGUATINS – 11ª Zona Eleitoral

Endereço: Rodovia Darcy Marinho, S/N, Centro

Fone: (063) 63 3477-1106

XAMBIOÁ – 12ª Zona Eleitoral

Endereço: Rua Miguel dos Santos Barros, S/N, Setor Leste

Fone: (063) 63 3473-1131

AUGUSTINÓPOLIS – 21ª Zona Eleitoral

Endereço: Rua Castelo Branco, Centro

Fone: (063) 63 34561315

WANDERLÂNDIA – 27ª Zona Eleitoral

Endereço: Avenida João Oliveira Valadares, S/N, Centro

Fone: (063) 63 3453-1104