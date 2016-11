O mês de novembro é mês de festa no interior, com a celebração de três cerimônias de casamentos comunitários reunindo casais da comunidade no termo judiciário de Cidelândia, na comarca de Açailândia e termo de São Francisco do Brejão.

Em Cidelândia, a cerimônia ocorre na próxima terça-feira (22), às 16h, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, localizado na rua 04, s/nº, Vila Davi, com 18 casais. Em Açailândia, a solenidade ocorre na quarta-feira (23), a partir das 16h, na igreja Assembleia de Deus, Comadesma, BR-222, km 20, com 180 casais.

Consta ainda na programação do projeto Casamentos Comunitários, uma cerimônia no termo de São Francisco do Brejão na quinta-feira (24), ainda sem casais inscritos até a presente data.

Os matrimônios serão realizados pelos juízes André Bogéa Santos (2ª Vara Cível), diretor do fórum de Açailândia; Antonio Alencar dos Santos (1ª Vara Cível); Dayna Reis Teixeira (1ª Vara de Família); Pedro Guimarães Júnior (Juizado Cível e Criminal) e André Ewerton Martins (1ª Vara Criminal).