Imagens mostram dois cavalos dentro do prédio da Prefeitura de Filadélfia, na região norte do Tocantins. As fotos foram feitas no último sábado (5) por um morador.

Segundo moradores, a presença de animais soltos nas ruas da cidade é uma situação comum. O G1 tentou contato com a prefeitura e prefeito, mas as ligações não foram atendidas.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê “recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos”. (G1)