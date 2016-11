Na tarde deste domingo, 20, um acidente de trânsito na BR-163, deixou 8 mortos no município de Trairão, oeste do estado do Pará.

A colisão que envolveu uma carreta que trafegava sentido Itaituba e um micro-ônibus que segui no sentido de Novo Progresso, foi causado pela carreta que teria invadido a pista contraria atingindo o micro-ônibus que estava com pelo menos 15 passageiros.

Policiais militares de Trairão e Caracol estiveram no local para ajudar a socorrer as vítimas e organizar o trânsito. Ambulâncias foram deslocadas para socorrer os feridos, que contaram ainda com o apoio de veículos particulares.

Vários funcionários do Hospital Municipal de Trairão foram mobilizados para realizar os atendimentos nos feridos, os em estado mais graves foram transferidos para Itaituba.