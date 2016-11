Na noite desta quarta-feira, 9, um comerciante de aproximadamente 60 anos foi assassinado a tiros na porta de seu estabelecimento, localizado na Vila São Francisco, no município de Açailândia. De acordo com as informações policiais, a vítima identificada como Aurindo Ferreira das Neves, conhecido popularmente como “Perninha” estava dentro da mercearia da família na Rua Esmeralda quando foi surpreendido por um indivíduo que se aproximou em uma motocicleta.

Segundo informações preliminares, o criminoso efetuou pelo menos 06 disparos de arma de fogo de grosso calibre contra o comerciante que foi atingido na parte superior do corpo e acabou morrendo no local do crime. Em seguida o assassino empreendeu fuga tomando rumo até então ignorado.

O corpo de Aurndo foi recolhido pela funerária de plantão e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Imperatriz. O caso foi registrado na 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil do município que investiga a motivação pela qual levou a morte do comerciante e trabalha na tentativa de localizar o autor ou os mandantes do homicídio. (Josinaldo Smille/Folha de Cuxá)