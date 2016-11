Com articulação da deputada federal Dulce Miranda, uma máquina de radioterapia será destinada para a unidade do Hospital de Câncer de Barretos (HCB), que vai ser instalar em Palmas. Em audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, foi solicitado a destinação do equipamento. O hospital vai atender pacientes do Estado e de estados vizinhos da região Norte e Nordeste.

A atuação do Hospital de Câncer é voltada para a prevenção e humanização do tratamento de pacientes do SUS. Há ainda um forte teor social apoiando o paciente com a sua saúde, educação, habitação e nas condições socioeconômicas.

Além da deputada Dulce, participaram da audiência o presidente do Hospital, Henrique Prata, os parlamentares Carlos Gaguim, Dorinha, Josi Nunes e Lázaro Botelho, que apoiam a iniciativa. Conforme Dulce, o ministro da Saúde tem se demonstrado sensível às demandas do Tocantins.

O Hospital de Câncer de Barretos é uma instituição de excelência e com certeza vai realizar um atendimento de qualidade aos tocantinenses. Ao lado da Bancada Federal do Tocantins, estou articulando e apoiando a instalação da unidade hospitalar em Palmas. Estou buscando melhorias para a nossa rede estadual junto ao Ministério da Saúde, inclusive com emendas parlamentares.

Emendas

A deputada Dulce diz que tem trabalhado para trazer mais recursos e melhorias para a saúde pública no Estado. Em 2016, a deputada Dulce destinou mais de R$ 3 milhões em emendas parlamentares para a Saúde do Tocantins, já empenhadas. Em 2015, a deputada destinou mais de R$ 2.400 milhões para a Saúde no Tocantins através de Emenda Parlamentar. Desse valor, R$ 1.400 milhão já foi pago para a aquisição de equipamentos e reforma no Hospital Geral de Palmas.

Fármacos

Antes da audiência com o ministro da Saúde, a deputada participou de audiência pública da Subcomissão Especial Destinada a Tratar de Temas Relacionados ao Uso de Fármacos Experimentais para o Tratamento de Doenças Graves ou Raras. O evento é fruto de requerimento da parlamentar com outros deputados. Ela questionou sobre a prevenção e reclamou sobre investimento em pesquisas para a cura do câncer. Dulce reafirmou ser necessário fazer prevenção.