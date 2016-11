O Tocantins vai receber mais R$ 1.400 milhão para o Hospital Geral de Araguaína (HGA) e de Palmas (HGP) investirem na melhoria do atendimento aos cidadãos. O recurso é fruto de emenda parlamentar individual da deputada federal Dulce Miranda e foi empenhado pelo Ministério da Saúde.

São mais de R$ 1.100 milhão para o Hospital Geral de Palmas (HGP) reformar uma sala onde será instalado um aparelho de Hemodinâmica. O equipamento será usado para procedimentos de diagnóstico, intervenção cardíaca entre outros.

Os outros R$ 342.360 mil vão para a reforma da unidade de alta complexidade em Oncologia do Hospital Geral de Araguaína (HGA). Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), a unidade em Araguaína terá o ambulatório de especialidade de Oncologia e o tratamento de quimioterapia.

“Se tem algo que me preocupa muito é o câncer. Na Câmara, tenho me empenhado para debater, discutir, cobrar mais pesquisas para termos a cura dessa doença. Além de um compromisso com os tocantinenses, é um compromisso pessoal. Não aceito mais perdermos nossos familiares para essa doença”, afirma Dulce.

Recursos

A deputada destaca que tem trabalhado para trazer mais recursos e melhorias para a saúde pública e outras áreas no Estado. Recentemente, Dulce Miranda e parlamentares da bancada federal conseguiram a destinação de uma máquina de radioterapia para o Hospital de Câncer de Barretos, que vai se instalar em Palmas.

Somente em 2016, Dulce destinou mais de R$ 2.877 milhões em emendas para o Hospital Geral de Araguaína. Destes, R$ 2.500 milhões para a reforma e R$ 735 mil são para a aquisição de equipamentos. No ano de 2015, Dulce conseguiu mais de R$ 2.400 milhões para a Saúde no Tocantins em emenda parlamentar individual. Desse valor, R$ 1.400 milhão já foi pago para a aquisição de equipamentos e reforma no Hospital Geral de Palmas.

“Quando falamos que a verba está empenhada, significa que o Ministério da Saúde oficializou o investimento. É uma das fases mais importantes para o pagamento da emenda parlamentar”, finaliza Dulce Miranda.