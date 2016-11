Nesta quinta-feira (10), ocorre o 1º Workshop: Cheias e secas do Rio Tocantins. O evento ocorre no Centro de Visitantes da Usina Hidrelétrica de Estreito, que fica situada no km 8 da BR-230, zona rural do município de Estreito.

O evento é organizado pelo Consórcio Estreito Energia (Ceste) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

No evento constam a realização de palestras, a partir das 14h40, com uma explanação sobre s Usina Hidrelétrica de Estreito; às 15h10 palestra Angie Brasil Energia; 15h40 palestra Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); 16h25 palestra sobre soluções ambientais; 16h55 palestra Defesa Civil (Imperatriz) e com encerramento previsto para 17h25.

Monitoramento

O superintendente da Defesa Civil garantiu ainda que os técnicos realizam sistematicamente o monitoramento do nível do rio Tocantins e alertam para situação de seca que ameaça a navegação de embarcações. “No período de 15 a 30 de outubro melhorou o nível do rio Tocantins, recuperando gradativamente, saindo de quase 4 metros abaixo de zero para 1,96 metros”, disse ele.

Ele também atribuiu ao aumento do nível a vazão da hidrelétrica de Estreito que chegou a 1.263 metros cúbicos de água por segundo, chegando a cobrir alguns bancos de areia e pedrais no rio Tocantins, porém esse cenário durou pouco tempo devido à escassez de chuva.

“Houve, novamente, uma redução da vazão da hidrelétrica caindo deste a última sexta-feira, saindo de 1.263 para 1.035 metros cúbicos de água por segundo e,posteriormente, com previsão de chegar nestas 72 horas a 954 metros cúbicos por segundo”, explica o superintendente. (Jornal do Tocantins)