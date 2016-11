Voluntários do projeto Todos Pelo Rio Tocantins realizaram, nesse sábado (19), o trabalho de recolhimento de lixo e plantio de mudas nas margens do riacho Bacuri e Riacho do Meio, na área do Bacuri. Novas ações estão previstas para o decorrer deste ano em Imperatriz.

Composto por pessoas de vários segmentos da sociedade, o projeto tem por objetivo promover ações práticas para a recuperação das matas ciliares do Rio Tocantins e riachos.

“O rio passa por um longo período de degradação, então a ideia é dentro território do município, a gente tratar um pouco desses riachos que vão dar origem a este grande rio”, disse Fábio Figueiredo, um dos ativistas, em entrevista. O projeto surgiu da percepção das pessoas que se transformaram em voluntários.

Na ação desse sábado os voluntários conversaram com moradores das proximidades do riacho para orientá-los sobre a preservação do local, o plantio de mudas de árvores e a limpeza das margens do riacho Bacuri e Riacho do Meio, nas imediações da Rua D. Pedro I, bairro Bacuri.

Fábio disse que todas as pessoas podem participar do projeto. (iMirante)