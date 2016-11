A Policia Civil apreendeu 38 postes de ferro, mais de 50 metros de cabos de alta tensão e dois transformadores de energia, nesta quinta-feira (03). O material havia sido furtado em Parauapebas, no sudeste do estado.

O material estava sendo vendido na zona rural do município. Segundo as investigações, o desvio era feito pelo funcionário de uma empresa tercerizada da Celpa, que foi preso. Outras duas pessoa que tinham comprado os transformadores também foram detidas.

As investigações começaram depois que a empresa identificou um grande número de furtos no município nos últimos meses, no total foram mais de 200. A Celpa informou em nota que está colaborando com as investigações, e que ainda calcula o total de prejuízos.