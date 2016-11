Após um ano de investigações, a Polícia Civil do Estado do Pará desencadeou nesta quarta-feira, 9, operação policial denominada “Quinta Parte” . A operação tem por fito desarticular organização criminosa voltada a lesar o erário Estadual.

São alvos da operação servidores da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, os quais, agindo em conluio com empresários recebiam vantagens indevidas, em total prejuízo aos cofres públicos. Os investigados totalizam 67 (sessenta e sete), sendo servidores da SEFA, contadores, empresários, contra os quais pesam mandados de prisão preventiva, pela prática de crimes de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, além de crimes contra a ordem tributária e corrupção ativa.

A ação policial cumpre mandados em várias cidades do sul do Pará, entre elas, Redenção e Conceição do Araguaia e em outros Estados da Federação.

As investigações foram realizadas pela Polícia Civil do Estado do Pará com apoio do Ministério Público de Conceição do Araguaia e Ministério Público de Belém, PA (GAECO). Os mandados foram expedidos pelo juiz da vara de combate as organizações criminosas em Belém.