O empresário Evandro Miguel Rosa e o ex-policial militar Lnayell de Carvalho foram presos, nesta terça-feira (22), durante uma operação realizada pela Superintendência de Polícia Civil do Araguaia Paraense. Eles são acusados de participação em um esquema de roubo de carga.As prisões ocorreram nas cidades de Redenção e Conceição do Araguaia, no sudeste paraense.

Evandro Miguel Rosa, empresário que possui uma cerealista (comércio de cereais) na cidade de Redenção, foi o primeiro a ser preso. Logo em seguida a polícia prendeu o ex-policial militar Lnayell de Carvalho, que reside na cidade de Conceição do Araguaia.

A dupla é acusada de participação no esquema que desviou seis cargas de milho, avaliada no valor de R$ 200 mil. De acordo com as investigações feita pela Polícia Civil, o milho produzido no estado do Mato Grosso, foi desviado de seu destino de origem e entregue ao empresário Evandro Miguel, que atuava como receptador e negociador do produto roubado, contando com a participação do ex-policial.

Umas das cargas comprada pelo empresário tinha como destino o estado do Ceará e foi desviada para a cidade de Redenção.

A prisão dos dois acusados ocorreu em cumprimento ao pedido de prisão temporária solicitado pelo delegado Antônio Miranda Neto, que está à frente das investigações do caso. (DOL)