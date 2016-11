A Câmara Municipal de Esperantina, a senadora Kátia Abreu (PMDB) e o deputado federal e presidente estadual o PSD, Irajá Abreu, lamentaram por meio de nota, o falecimento do vereador eleito de Esperantina, Antônio Miguel da Silva Filho, 37 anos, conhecido como Capitão (PSD).

Ele foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), na sexta-feira, 11 e faleceu no domingo, 13, em um Hospital de Imperatriz-MA.

O corpo de Capitão está sendo velado no povoado de Vila Tocantins e será sepultado no cemitério local, às 17h, desta segunda-feira, 14.

Veja as manifestações de pesar:

NOTA DE PESAR

A Câmara Municipal de Esperantina- Tocantins, através de seu presidente e da mesa diretora, vem de público manifestar seu mais profundo pesar pelo falecimento do então eleito vereador ANTONIO MIGUEL, mais conhecido como CAPITÃO ocorrida na manhã deste domingo

Neste momento de dor e pesar, os Vereadores e os funcionários da Casa se solidarizam com os familiares e amigos do vereador morto que estava iniciando sua carreira política e também iniciaria seu primeiro mandato de vereador eleito pela vontade do povo Esperantinense, um homem humilde, batalhador, sempre preocupado com o bem estar da população do nosso município, além de um vereador o povo perdeu um cidadão, um grande pai de família, um bom amigo dessa gente e do nosso povo.

José Cássio dos Santos Costa

Presidente da Câmara Municipal de Esperantina Tocantins.

Nota de Pesar

A senadora Kátia Abreu, expressa seu mais profundo sentimento pelo falecimento do vereador eleito de Esperantina, Antônio Miguel da Silva Filho mais conhecido como Capitão (PSD); seu falecimento ocorreu na madrugada de domingo, 13, após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na sexta-feira, 11 e passado por uma cirurgia. Capitão estava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Imperatriz, mas não resistiu. Sempre se dedicou a boa luta em favor de Esperantina e, merece nosso reconhecimento por ser um homem trabalhador, íntegro e comprometido com suas lutas e missões cumpridas na cidade. Minha oração a Deus que conforte seus familiares, amigos, que, sabemos, não são poucos, já que sempre soube conquistar e preservar a amizade das pessoas. Que Deus lhe dê um bom lugar. Palmas (TO), 14 de novembro de 2016 KÁTIA ABREU

Senadora da República

NOTA

O presidente do PSD-TO, deputado federal Irajá Abreu, recebeu consternado a notícia da morte de Antônio Miguel da Silva Filho. Conhecido como Capitão, o vereador foi eleito na cidade de Esperantina, Bico do Papagaio, pelo PSD. Capitão, faleceu na madrugada deste domingo, 13, por volta das 5h, no Hospital Municipal de Imperatriz (Socorrão).

Capitão havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), na sexta-feira, 11, e chegou a passar por uma cirurgia. Ele estava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Socorrão, mas não resistiu.

“Com muita tristeza rogamos a Deus forças à família do Vereador Capitão, sua esposa e seus dois filhos, que Deus conforte seus corações. Meus sentimentos de profundo pesar, que Senhor nosso Pai os abençoe”.

Irajá Abreu

Deputado Federal

Presidente PSD-TO