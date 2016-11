A população de Esperantina, no Bico do Papagaio, tem reclamado da falta da coleta de lixo em bairros do município. As falhas no serviço já duram quase 30 dias e a própria população tem sido obrigada a buscar alternativas de minimizar os problemas.

De acordo com os moradores, o recolhimento do lixo passou a ficar precário após as eleições municipais. Segundo os moradores a empresa responsável pela coleta teria comunicado que o contrato de prestação do serviço foi cancelado pela Prefeitura e também os pagamento estariam atrasados a pelo menos três meses.

Ainda segundo os habitantes de Esperantina o lixo tem ocasionado a aparição de ratos, baratas, escorpiões e até urubus na cidade. Por conta disto, muitos moradores estão se encarregando de realizar o recolhimento do lixo acumulado há semanas nas ruas.

Tentamos falar com alguém na Prefeitura Municipal, mas as ligações não foram atendidas.