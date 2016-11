Moradores de Esperantina, no Bico do Papagaio, estão há vários meses enfrentando problemas para fazer ou receber chamadas via celular. Segundo os usuários o sinal normalmente não funciona.

O problema tem afetado o dia a dia da cidade que depende das comunicações para trabalho, serviços públicos, segurança e outras situações.

A Tim é a única operadora que oferece o serviço na cidade, deixando os usuários reféns da empresa.

O poder público local também tem sido alvo das críticas, pois apesar do problema persistir a um bom tempo, nem Prefeitura, nem Câmara conseguem pressionar a empresa. A Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel), também já foi por diversas vezes informada da situação, mas não toma providências.