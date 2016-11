O vereador eleito de Esperantina, Antônio Miguel da Silva Filho, 37 anos, conhecido como Capitão (PSD), morreu na madrugada deste domingo, 1, por volta das 5h, no Hospital Municipal de Imperatriz (Socorrão).

Capitão havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), na sexta-feira, 11 e passado por uma cirurgia. Ele estava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Socorrão, mas não resistiu.

O corpo do vereador eleito será velado e sepultado no povoado Vila Tocantins. Capitão deixa esposa e dois filhos. Ele foi eleito com 198 votos, atingindo 4,17% dos votos válidos.

O presidente municipal do PSD e vereador reeleito, Ornildo, lamentou a morte de Capitão. “Ele era um grande companheiro de partido e pessoal também. Sempre se dedicou a boa luta em favor de Esperantina. Infelizmente não chegou a ser nem diplomado. Capitão alimentava um sonho de vida melhor para todos os esperantinenses. Nós do PSD e toda a sociedade de Esperantina estamos profundamente consternados”, disse Ornildo.