O governador Marcelo Miranda alterou a estrutura da sua equipe de governo na tarde desta quinta-feira, 24. Foram feitas mudanças na Chefia de Gabinete e na Secretaria Geral de Governo e Articulação Política. Além disso, foi criada a Secretaria Extraordinária de Integração Governamental. Na solenidade, o governador assinou os atos de nomeação e empossou os membros que já fazem parte da estrutura do Governo, em novos cargos.

O então chefe de Gabinete do Governador, Elmar Batista Borges, conhecido popularmente como Cenourão, foi nomeado secretário extraordinário de Integração Governamental. No lugar dele, tomou posse o jornalista Rogério Silva, que deixou a Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom). Para a Secretaria de Comunicação Social, a subsecretária, Kênia Borges, foi designada para responder interinamente pela pasta. Já Cesarino Augusto César Pereira Sobrinho, que estava respondendo interinamente pela Secretaria Geral de Governo e Articulação Política assumiu o órgão.

O secretário Extraordinário de Integração Governamental, Elmar Borges, destacou que a pasta atuará na articulação do Governo do Estado com as frentes municipalistas visando ao desenvolvimento das regiões que compõem o Tocantins. “Vamos fazer a integração entre as ações do Governo e as necessidades dos municípios tocantinenses e suas comunidades. Trabalharemos pautados na visão municipalista do governador Marcelo Miranda”, destacou.

De acordo com o chefe de Gabinete do Governador, Rogério Silva, as mudanças fazem parte da reorganização da máquina pública. “Essas mudanças fazem parte da reorganização que já vem sendo feitas pelo Governo. Nesse momento, foi feito um remanejamento interno, realocando o pessoal em pastas que certamente possam fortalecer o trabalho”, pontuou.

O secretário-geral de Governo e Articulação Política, Cesarino Augusto César Pereira Sobrinho, reforçou que a pasta se firmará na articulação com os poderes. “As demandas vão continuar sendo solucionadas com o diálogo com as outras pastas, com os demais poderes, sob a orientação do governador”, ressaltou.

Participaram também da solenidade de posse a vice-governadora Claudia Lelis e o deputado estadual Valdemar Júnior. (Cláudio Paixão)