Servidores públicos em greve se reunirão na manhã de hoje para realizar uma passeata reivindicando o pagamento da data-base e a volta das negociações por parte do governo. Os grevistas saíram do Colégio São Francisco em direção à Praça dos Girassóis, passando por toda a Avenida Jk.

“Queremos uma reação. Ainda reivindicamos o fim do ao silêncio do governo e a volta das negociações”, declara presidente do Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins (Sisepe), Cleiton Pinheiro.

Ainda segundo o presidente, os servidores em greve não aceitam a atual proposta ofertada pela gestão estadual. “Ela não pagar a diferença de 2016, nem a diferença que daria no ano de 2017”Segundo Pinheiro, lá eles faram um ato em frente ao Palácio do Araguaia, e posteriormente seguiram para a Assembleia Legislativa. “Alguns sindicatos se reuniram com os servidores para realizar uma assembleia geral sobre a greve”, comenta.

Fim das negociações

A negociações estão paradas desde o último dia 24, quando o governo estadual encaminhou um ofício para o Movimento de União dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Tocantins (Musme).

No documento, a gestão afirma que não tem condições legais e financeiras para viabilizar o pagamento da DataBase e considera esgotadas as negociações em relação ao implemento da mesma.

Greve

O movimento grevista começou em 9 de agosto e segue até hoje. Os grevistas cobram do governo o pagamento dos retroativos da reposição geral anual de 2015, e também a implantação do índice de 9,8307% referente na data-base de 2016. (Jornal do Tocantins)