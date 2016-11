Um homem identificado apenas como Leandro Ribeiro da Silva, foi esfaqueado na rua São Joaquim, centro de Davinópolis. O crime aconteceu na manhã deste domingo, 13, e a vítima foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu e foi a óbito.

De acordo com informações do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), o suspeito do crime foi identificado como Silvano Sousa Santos foi preso.